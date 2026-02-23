Эпштейн прятал свои файлы на засекреченных складах в США

Издание The Telegraph раскрыло детали того, каким образом финансист Джеффри Эпштейн скрывал компрометирующие материалы. Согласно расследованию, он неоднократно арендовал по всей территории США засекреченные складские помещения, куда его помощники по его указанию перевозили компьютеры и документы, пишет РБК .

Одна из таких операций была проведена в середине 2000-х годов, когда Эпштейн узнал о готовящемся обыске в своем особняке. Для этого он привлек частных детективов, которые за крупное вознаграждение переправили технику в безопасное место и арендовали для него тайное хранилище в Нью-Йорке.

Позже его сотрудники также рассматривали вопрос о перемещении компьютерной техники и дисков с его частного острова на Виргинских островах в надежные укрытия. Эти носители информации могли содержать данные, относящиеся к периоду до 2009 года, когда стали общедоступны первые письма Эпштейна.

Изученная журналистами переписка свидетельствует, что схема по сокрытию цифровых и бумажных доказательств использовалась неоднократно. Для этих целей арендовались как склады, так и жилые апартаменты в Нью-Йорке и Флориде.

При этом правоохранительные органы США так и не провели обыски в указанных секретных местах хранения. Это оставляет вероятность того, что там до сих пор могут находиться не обнаруженные следствием материалы по данному делу.

Ранее сообщалось, что Эпштейн в течение нескольких лет пытался добиться личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

