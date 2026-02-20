Эпштейн на протяжении нескольких лет добивался личной встречи с Путиным

Известный своей скандальной репутацией американский финансист Джеффри Эпштейн при жизни проявлял заинтересованность в организации личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, в октябре 2014 года на электронную почту Эпштейна пришло письмо от сотрудника министерства финансов США. В нем отправитель предлагал помочь в организации встречи с главой РФ.

В тексте письма указывалось, что данный вопрос якобы уже был предварительно обсужден с Путиным. Автор выражал мнение, что Эпштейн и российский лидер «могут понравиться друг другу». Также утверждалось, что тема для диалога могла бы включать обсуждение современных финансовых рынков, криптовалют и деривативов, что предположительно вызвало бы интерес у главы российского государства.

После того как Эпштейн получил консультацию от бывшего главного юридического консультанта Goldman Sachs Кэти Руэммлер, от данной встречи было решено отказаться.

Тем не менее, внимание финансиста к России сохранялось. Материалы свидетельствуют о многолетних усилиях по установлению личного контакта, а упоминания Владимира Путина в связанных документах встречаются порядка тысячи раз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.