Эпичный побег Маргариты Владленовны: спасатели вернули москвичам сбежавшую змею

сегодня в 13:08

Змея по имени Маргарита Владленовна попыталась убежать от хозяина в Москве

В Москве произошел эпичный побег змеи по кличке Маргарита Владленовна. Полоз улизнул от своих хозяев, поэтому пришлось вызывать спасателей, сообщает Baza .

Инцидент произошел на Большой Андроньевской. Змее стало скучно в стенах многоэтажного дома, рептилия решила покинуть помещение прямо через окно.

Маргарите Владленовне удалось ухватиться и повиснуть на дереве. К счастью, хозяин почти сразу заметил, что «питомец» самовольно покинул квартиру, и вызвал спасателей. Полоза сняли с дерева и передали в руки владельцам.

