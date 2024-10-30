Энергия денег: психолог высмеяла медитацию на богатство блогера Король
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Практикующий психолог Александра Миллер назвала поводом вызвать бригаду из спецучреждения идею популярного блогера Яны Король, которая учит своих подписчиков Energy Fingers Tapping, сообщает Инфо24.
Король предлагает похлопывать себя пальцами для привлечения удачи, богатства и исполнения желаний. Практикой Energy Fingers Tapping можно заниматься каждый день или по необходимости. По словам блогера, в теле человека есть «меридианы или открытые каналы», их можно открыть или настроить на связь со Вселенной при помощи постукивания пальцами.
«С таким успехом, чтобы самой разбогатеть — можно тогда похлопывать своего мужчину по лицу. Желательно, чтобы он в это время находился на совещании. Так он больше будет окружен энергией денег», — прокомментировала способ Миллер.
Специалист также призвала пользователей соцсетей пользоваться более проверенными способами заработка.