Энергия денег: психолог высмеяла медитацию на богатство блогера Король

Король предлагает похлопывать себя пальцами для привлечения удачи, богатства и исполнения желаний. Практикой Energy Fingers Tapping можно заниматься каждый день или по необходимости. По словам блогера, в теле человека есть «меридианы или открытые каналы», их можно открыть или настроить на связь со Вселенной при помощи постукивания пальцами.

«С таким успехом, чтобы самой разбогатеть — можно тогда похлопывать своего мужчину по лицу. Желательно, чтобы он в это время находился на совещании. Так он больше будет окружен энергией денег», — прокомментировала способ Миллер.

Специалист также призвала пользователей соцсетей пользоваться более проверенными способами заработка.