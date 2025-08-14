Энергетики Подмосковья направили более 10 партий гумпомощи для участников СВО

С начала года специалисты «Мособлэнерго» направили в зону проведения СВО более 10 партий гуманитарной помощи в рамках благотворительных акций, проходивших в филиалах компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

На протяжении семи месяцев энергетики оказывали и продолжают оказывать поддержку бойцам на передовой. С начала текущего года компания оказала помощь участникам СВО отправив им 25 кубометров досок, 100 автономных устройств порошкового пожаротушения и 500 ОСБ плит для быстрого продвижения и обустройства окопных сооружений, бензопилы, инструмент для ремонта техники, лопаты, грабли, тактические рюкзаки, ремни и перчатки, фонари, удлинители, пауэрбанки, дизельные масла, переносные генераторы, моющие средства, канистры, средства личной гигиены, системы обнаружения дронов, антидроновые покрывала, рыболовные сети, туристические газовые плитки, продукты питания и одежду. Также совместно с благотворительным фондом «Запусти бумеранг» на передовую также был отправлен и автомобиль УАЗ.

«Энергетики Подмосковья регулярно организовывают акции, взаимодействуют с местными органами власти и благотворительными организациями для оказания помощи нашим военнослужащим и жителям пострадавших регионов. Помимо помощи бойцам на СВО, сотрудники „Мособлэнерго“ также регулярно на добровольной основе участвуют в благотворительных мероприятиях по оказанию помощи семьям участников военной операции через образовательные учреждения и общественные организации. Осуществляют пожертвования и перечисления средств в благотворительные фонды, работающие в поддержку российских военнослужащих, а также мирных жителей на территориях ЛНР и ДНР, приобретают технику и оборудование для защиты наших бойцов и успешного решения боевых задач», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.