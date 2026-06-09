Блогер и бывший британский кикбоксер Эндрю Тейт рассказал, что поехал в Россию, чтобы проверить заявления британских властей о стране, сообщает RT .

Эндрю Тейт дал интервью ведущему RT Рику Санчесу. Он заявил, что хотел лично понять, насколько сильно британские власти искажают информацию о России.

«Мне было очень интересно, насколько сильно меня старались обмануть насчет этой страны. Правды о России я не знал. Это моя первая поездка. Я просто подумал: „Ну, вы мне о чем-то лжете. Съезжу-ка я сам и проверю“. И вот я ем восхитительную еду и сейчас нахожусь на прекрасном поле для гольфа. Все действительно не так, как они говорят», — сказал Тейт.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала свою поездку в Россию «самым большим триггером» для СМИ Запада.

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