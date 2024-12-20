Елочные базары открылись в Москве

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В пятницу на территории столицы заработали 270 официальных точек по продаже елей. Помимо главного символа праздника, там можно приобрести новогодние игрушки и украшения, световые гирлянды и подставки для елок, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Официальные елочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн был утвержден еще в 2015 году и используется до сих пор», — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что в основе конструкции лежит металлическая рама, на которую крепятся деревянные панели.

Официальные точки по продаже хвойных деревьев открылись в каждом из 11 административных округов Москвы. При этом наибольшее число торговых точек расположено на юго-западе — 46.

Ранее стало известно, что серия рождественских ярмарок «Креативный маркет» пройдет в Москве с 25 декабря по 12 января.