В буфете Госдумы журналисты обнаружили каталог спиртных напитков, включающий классические вина, произведенные в самом центре недружественной Европы. Среди них — французские и итальянские вина, сообщает Life.ru .

Европейские вина начали продавать в одном из буфетов Госдумы. Народные избранники могут позволить себе насладиться шампанским с Апеннинского полуострова или полусладким вином из Франции, но только по специальному заказу. Их доставка, в свою очередь, идет с задержкой в два дня после подачи соответствующей заявки.

Меню для законодателей разнообразно: тем, кто предпочитает французские напитки, предложен Baron du Brassard, а для любителей кавказских вин подойдут армянские Orran Areni и Orran Kangun. Среди итальянских вин можно найти тосканское Romio Chianti, венецианское Pinot Grigio Delle Venezie, пьемонтское San Silvestro Barbera и Casa Defra Prosecco из региона Венето.

В целом для парламентариев в ассортименте представлено множество напитков — от шампанского до водки. Цены на алкоголь в буфете нижней палаты парламента в среднем выше примерно на 100 рублей, чем в магазинах.