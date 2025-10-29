Елена Ханга заявила, что телевидение уступило интернету из-за закрытости

«Мне кажется, телевидение уже проиграло, и оно бежит по какой-то дополнительной дорожке и не очень участвует в забеге олимпийских чемпионов. Знаете, есть чемпионат, а есть еще для ветеранов чемпионат. Это где мы трусцой бежим. Потому что, в первую очередь, телевидение — это для тех, которым уже столько лет, что им сложно разобраться в интернете, интернет их пугает. Это, например, 60+», — отметила Ханга в эфире радио Sputnik.

Она также подчеркнула, что на телевидении много рекламы, а любимые передачи приходится ждать по расписанию, в то время как в интернете контент доступен в любое время.

«Но это мы говорим про технические вещи, это не так важно. В первую очередь, интернет — это очень демократическая платформа. Потому что на телевидение попадают ведущими избранные, а в интернете им может стать абсолютно любой. На телевидении нужны или блат, или большие деньги, чтобы вложиться в передачу. Что касается интернета, то ты можешь жить в селе Гадюкино — лишь бы был интернет», — добавила Ханга.

