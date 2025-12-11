Елена Чикова из Егорьевска победила в областном конкурсе рисунков ко Дню Конституции

Торжественная церемония награждения победителей конкурса рисунков «Моя Россия» состоялась 10 декабря в Московской областной думе. Елена Чикова получила награду из рук депутата Государственной думы Аллы Поляковой. Вместе с другими финалистами она посетила экскурсию по Мособлдуме, познакомилась с работой депутатов и регионального правительства, а также с деятельностью пресс-центра.

Конкурс организовали региональная и местные общественные приемные партии «Единая Россия» для учеников детских школ искусств Подмосковья в возрасте от семи до четырнадцати лет. На конкурс поступило более тысячи работ, из которых сначала отобрали 140 лучших, а затем определили 45 победителей.

Мама Елены, Татьяна Александровна, отметила, что дочь с детства увлекается рисованием и уже не раз становилась призером различных конкурсов. Отборочный этап в Егорьевске прошел при поддержке депутата Совета депутатов Владислава Ленника и руководителя общественной приемной партии «Единая Россия» Николая Ильина. Работа Елены получила высокую оценку жюри на региональном этапе.

Николай Ильин подчеркнул, что рисунок Елены отличается оригинальностью, раскрывает тему нравственности и семейных ценностей, а также передает красоту русской природы. Он поздравил победительницу и пожелал ей дальнейших успехов.

