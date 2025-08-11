Электростальцы сдали более 56 литров крови на выездной донорской акции

Сдать кровь в этот раз пришли 152 человека. После обследования медицинская бригада Московского областного центра крови допустила к кроводаче 125 доноров. В этот день благодаря донорам удалось заготовить более 56 литров крови. Собранная кровь отправится в лечебные учреждения Подмосковья для помощи пациентам, которым необходимо переливание.

Донорские акции Московского областного центра крови в нашем городе проходят раз в месяц. Стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний. Каждый донор обязательно должен готовиться к процедуре. За несколько дней до сдачи крови необходимо придерживаться диеты, исключить прием определенных медикаментов, отказаться от вредных привычек.

В Электростали для удобства действует предварительная запись на официальном сайте Доноры Подмосковья. Она открывается за несколько дней до акции. Следующая такая акция состоится 12 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.