Электростальский Молодежный театр «МажорЪ» отметил юбилей ярким спектаклем

Юбилейный вечер стал настоящим подарком для многочисленных поклонников коллектива, собравшихся в зале. Главным событием стал показ второго акта спектакля «Горе от ума» по комедии А. С. Грибоедова. На сцене развернулась яркая и эмоциональная постановка. Перед зрителями выступили актеры Молодежного театра «МажорЪ» под руководством Софии Колотовкиной. Артисты с большим успехом воплотили на сцене сложные образы героев Грибоедова, заставив зрителей поразмышлять над актуальностью классики.

За 20 лет своего существования Молодежный театр «МажорЪ» прошел большой творческий путь. Репертуар коллектива насчитывает более сорока разнообразных спектаклей, охватывающих самые разные жанры и тематики. От глубоких патриотических композиций, посвященных истории, до пронзительных драм и искрометных комедий — каждый спектакль становится событием, притягивающим внимание зрителей. Особой чертой Молодежного театра «МажорЪ» всегда была и остается его открытость к диалогу с публикой. Театр стремится быть близким и понятным зрителю любого возраста, предлагая актуальные темы и свежий взгляд на мир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.