Электронный прислужник: робот-пылесос заметили в российской церкви
112: робот-пылесос служит в одной из российских церквей
Фото - © Telegram-канал 112
Робот-пылесос удивил не только прихожан одного из российских храмов, но и пользователей социальных сетей, сообщает 112.
На опубликованных кадрах видно, что белый электронный помощник помогает поддерживать чистоту в здании православной церкви.
Это не работа искусственного интеллекта, а реальная картина повседневной жизни одного из храмов.
Ранее в центре Москвы прохожие спасли застрявшего в сугробе робота-доставщика. В вызволении робота из снежного плена участвовали несколько человек. По словам одной из спасительниц, доставщик оказался тяжелым.
