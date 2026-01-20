Электронный прислужник: робот-пылесос заметили в российской церкви

сегодня в 20:41

112: робот-пылесос служит в одной из российских церквей

Робот-пылесос удивил не только прихожан одного из российских храмов, но и пользователей социальных сетей, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, что белый электронный помощник помогает поддерживать чистоту в здании православной церкви.

Это не работа искусственного интеллекта, а реальная картина повседневной жизни одного из храмов.

Ранее в центре Москвы прохожие спасли застрявшего в сугробе робота-доставщика. В вызволении робота из снежного плена участвовали несколько человек. По словам одной из спасительниц, доставщик оказался тяжелым.

