Эльбрус лидирует в голосовании за символ Кавказа на новой 500-рублевой купюре

Эльбрус обогнал комплекс «Грозный сити» и стал лидером голосования за символ Кавказа на новой банкноте номиналом 500 рублей, сообщает Mash .

При этом Грозный не планирует сдаваться. По данным местным СМИ, для удобства желающих проголосовать снимают актовые залы и компьютерные клубы.

Известный блогер Асхаб Тамаев призвал голосовать за «Грозный сити» свою целевую аудиторию, среди которых молодые люди из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана. Одному из участников Тамаев обещает новую Toyota Camry.

В связи с этим Банк России к вечеру 11 октября отключили соцсети как способ верификации, оставив «Госуслуги». После этого Эльбрус вырвался в лидеры — + 294 517 голосов за сутки (всего 1 218 517), в то время как у «Грозного сити» — +117 734 (1 062 734).

Голосование завершится 14 октября в 12:00. Отдать свой голос все желающие могут на сайте Центробанка.

