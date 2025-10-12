Эльбрус лидирует в голосовании за символ Кавказа на новой 500-рублевой купюре
Фото - © Анна Карасева / Фотобанк Лори
Эльбрус обогнал комплекс «Грозный сити» и стал лидером голосования за символ Кавказа на новой банкноте номиналом 500 рублей, сообщает Mash.
При этом Грозный не планирует сдаваться. По данным местным СМИ, для удобства желающих проголосовать снимают актовые залы и компьютерные клубы.
Известный блогер Асхаб Тамаев призвал голосовать за «Грозный сити» свою целевую аудиторию, среди которых молодые люди из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана. Одному из участников Тамаев обещает новую Toyota Camry.
В связи с этим Банк России к вечеру 11 октября отключили соцсети как способ верификации, оставив «Госуслуги». После этого Эльбрус вырвался в лидеры — + 294 517 голосов за сутки (всего 1 218 517), в то время как у «Грозного сити» — +117 734 (1 062 734).
Голосование завершится 14 октября в 12:00. Отдать свой голос все желающие могут на сайте Центробанка.
