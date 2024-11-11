Эль-Ниньо закончилось: климатолог озвучил, жарким ли будет 2025 год

В 2024 году средняя глобальная температура может установить новые рекорды, превысив доиндустриальный уровень более чем на 1,55 градуса. Это сделает текущий год самым жарким с начала метеонаблюдений. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, стоит ли ожидать от лета 2025 года еще более высоких температурных показателей, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно его утверждениям, в последние годы фиксируется определенная климатическая тенденция. Рекордные температуры достигаются в периоды интенсивного Эль-Ниньо — явления, характеризующегося изменениями температуры поверхностного слоя воды в экваториальном регионе Тихого океана, которое существенно сказывается на климатических условиях.

«Предыдущий температурный рекорд был в 2016-м, затем в 2023 году и в текущем. Все эти годы было сильное Эль-Ниньо. Оно возникает периодически, только период разный — иногда это 2 года, а иногда 7 лет», — отметил эксперт.

Как правило, явление Эль-Ниньо продолжается в течение 2 лет, причем во второй год наблюдается более выраженное повышение температуры. В данном случае Эль-Ниньо стартовало в 2023 году и продолжилось в 2024-м, однако уже завершилось.

По словам климатолога, влияние на глобальную температуру оказывают два основных фактора. Первый — это постоянный процесс глобального потепления, связанный с увеличением парникового эффекта. Второй — это периодические явления Эль-Ниньо. Изучая данные, можно заметить, что рекорды температуры фиксируются именно в те годы, когда наблюдается сильное Эль-Ниньо.

Поскольку это явление уже завершилось, есть высокая вероятность, что следующий год не установит новых температурных рекордов, пояснил специалист.