Экстремизм на продажу: запрещенные в РФ книги оказались в каталоге товаров Ozon
На маркетплейсе Ozon выставлены на продажу книги, признанные экстремистскими в России. Об этом сообщает «Лента.ру».
Карточки с изданиями можно найти по поиску в каталоге товаров. Они находятся в общем доступе.
Среди выставленных на Ozon экстремистских произведений — «Книга о единобожии»*. Издание запрещали дважды в разные годы: в первый раз это сделал Бугурусланский городской суд Оренбургской области, во второй — Артемовский городской суд Свердловской области.
Вторая экстремистская книга — «Жизнеописание первого праведного халифа»*. Ее запретили согласно решению Петуховского районного суда Курганской области.
Также на Ozon выставлены на продажу упоминающаяся в списке Минюста 5 раз книга «Крепость мусульманина»* и «Книга о Tawhidе», которая, вероятно, является переизданием запрещенной «Книги единобожия»*.
Ранее в перечень террористов и экстремистов в РФ внесли сразу 174 организации. Список обновился 17 февраля.
*Признаны в РФ экстремистскими материалами и запрещены