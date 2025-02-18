Экстремизм на продажу: запрещенные в РФ книги оказались в каталоге товаров Ozon

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«Лента.ру»: на маркетплейсе Ozon оказались в продаже экстремистские книги

На маркетплейсе Ozon выставлены на продажу книги, признанные экстремистскими в России. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Карточки с изданиями можно найти по поиску в каталоге товаров. Они находятся в общем доступе.

Среди выставленных на Ozon экстремистских произведений — «Книга о единобожии»*. Издание запрещали дважды в разные годы: в первый раз это сделал Бугурусланский городской суд Оренбургской области, во второй — Артемовский городской суд Свердловской области.

Вторая экстремистская книга — «Жизнеописание первого праведного халифа»*. Ее запретили согласно решению Петуховского районного суда Курганской области.

Также на Ozon выставлены на продажу упоминающаяся в списке Минюста 5 раз книга «Крепость мусульманина»* и «Книга о Tawhidе», которая, вероятно, является переизданием запрещенной «Книги единобожия»*.

Ранее в перечень террористов и экстремистов в РФ внесли сразу 174 организации. Список обновился 17 февраля.

*Признаны в РФ экстремистскими материалами и запрещены