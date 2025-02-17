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В перечень террористов и экстремистов в РФ внесли сразу 174 организации

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сразу 174 организации. Список обновился 17 февраля, сообщает РИА Новости .

В основном перечень пополнили организации националистического толка. Также в список внесли 28 физических лиц.

Попавшим в перечень запрещается взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, публиковать материалы в Сети, участвовать в выборах. Также запрещено пользоваться любыми финуслугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее Росфинмониторинг включил экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, в его отношении в России могут завести уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Признан иноагентом.