Эксперты выяснили, сможет ли интернет полностью заменить россиянам телевизор

Опрос: 59% россиян считают, что телевизоры все еще пользуются популярностью

Рост популярности стриминговых платформ оказал мощное воздействие на традиционное телевидение. Все больше пользователей выбирают онлайн-сервисы вместо эфира, что приводит к увеличению интереса к Smart TV. Тем не менее различные блокировки интернет-ресурсов скорее всего не позволят полностью вытеснить телевизоры, сообщает Life.ru .

Согласно исследованию специалистов компании HYUNDAI, телевизоры по-прежнему остаются востребованными: 59% опрошенных подтвердили это. Для 42% людей телевизор является основным элементом семейного досуга, в то время как 38% респондентов уже начали заменять их на компьютеры и ноутбуки.

Самым востребованным контентом остаются фильмы и сериалы: 59% пользуются функциями Smart TV и подписываются на онлайн-кинотеатры, половина респондентов смотрит эфирное телевидение, а 48% приобретают телевизоры для показа мультфильмов детям.

Также телевизоры востребованы среди геймеров, 28% из которых предпочитают игры на больших экранах. Каждый пятый (22%) использует телевизор для просмотра спортивных трансляций, при этом 37% включают его на фон.