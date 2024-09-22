Эксперты выяснили, почему россияне стремятся перейти с удаленки в офис

Аналитики Центра трудовых исследований ВШЭ заявили, что россияне стремятся перейти с удаленки в офис. Так, число работающих удаленно заметно сократилось в РФ и вернулось к допандемийному уровню, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно проведенному исследованию, сейчас на удаленке работают около 1 миллиона человек. Это чуть больше 1% от общего количества занятых в экономике.

Отмечается, что до начала пандемии дистанционно предпочитали работать лишь 0,2% людей от общего количества занятых. После введения карантина показатель увеличился до 7%. В Москве он оказался гораздо выше. К концу 2023 года показатель снизился до 1,4%.

Как отметил Марат Яфизов, директор департамента прямого поиска компании «Империя кадров», работа в офисе дает возможность контроля за сотрудником. Кроме того, это положительно влияет на коммуникацию и корпоративную культуру.

Александр Меркулов, заместитель гендиректора по девелопменту компании Level Group, отметил, что на сокращение количества людей, выбирающих удаленку, повлияло развитие транспортной инфраструктуры в Москве. Добираться до офисов стало удобнее. Да и сами помещения в последние годы стали современнее, как добавляет дизайнер интерьеров Марина Михейкина.

Однако эксперты предполагают, что Москва будет двигаться в сторону развития гибридного формата занятости. Удаленка будет зависеть от эффективности работы сотрудника.