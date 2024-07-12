Эксперты рассказали о способах хранения домашнего майонеза

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Блогер Абдулаев: домашний майонез нельзя хранить более суток

Кулинарный блогер Марат Абдулаев рассказал, что срок хранения домашнего майонеза — не больше суток с момента приготовления. После этого он начинает расслаиваться. При этом его можно сделать так, что по вкусу он будет даже лучше магазинного, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Абдулаева, обычно домашний майонез используют как холодный соус, например, для салатов.

Шеф-повар Анатолий Крюков рекомендовал растереть соль с горчицей и добавить в домашний майонез — так вкус станет более насыщенным. Он также советует использовать в приготовлении оливковое масло вместо подсолнечного.

«Желток и растительное масло нужно вливать тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком», — сказал Крюков.

Для разнообразия вкуса можно добавить травы, специи или чеснок.

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