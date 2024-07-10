Гаспачо, чалоп и холодник: 6 рецептов холодного супа на лето
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
В материале РИАМО собрали шесть рецептов полезных и легких в приготовлении холодных супов из разных кухонь мира.
Гаспачо испанский классический
Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Помидоры – 5 шт.,
- Огурцы – 4 шт.,
- Перец болгарский – 3 шт.,
- Лук – 1 шт.,
- Масло оливковое – 5 ст. л.,
- Уксус винный красный – 4 ст. л.,
- Петрушка – 1 пучок,
- Томатный сок – по вкусу,
- Чеснок – 1-2 зубчика,
- Черствый белый хлеб – 2-3 ломтика.
Чеснок пропустить через пресс. Черствый хлеб накрошить и перетереть в ступке с чесноком и солью, добавить оливковое масло, хорошо перемешать и оставить настаиваться на 1,5-2 часа.
Лук нарезать кубиками и залить уксусом на 10-20 минут.
Помидоры слегка надрезать крест-накрест, залить кипятком, через 1-2 минуты слить воду и снять кожицу, затем нарезать кубиками.
Болгарский перец нарезать на половинки, удалить семена, смазать маслом и запечь в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут. Когда перец остынет, снять с него кожицу и нарезать на небольшие кусочки.
Овощи и зелень поместить в блендер, перетереть до однородности, закинуть лук и хлебно-чесночную смесь и снова хорошенько пробить на небольших оборотах.
Получившуюся смесь залить томатным соком, добавить соль по вкусу и поместить в холодильник на 2-3 часа. Подавать с мелко нарезанной зеленью, можно украсить суп веточками базилика, сельдерея, кусочками томатов или болгарского перца.
Освежающий гаспачо с арбузом и фетой
Фото - © Francesco Perre / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Арбуз – 500 г,
- Огурец – 1 шт. среднего размера,
- Перец болгарский – 1 шт. крупный,
- Оливковое масло – 2 ст. л.,
- Сыр фета – 100 г,
- Лайм – 1 шт.,
- Зеленый лук, чеснок – по вкусу.
Из лайма выжать сок. Огурцы и болгарский перец нарезать мелкими кубиками, около третьей части того и другого отложить в миску, остальное поместить в чашу блендера. Добавить в чашу пропущенный через пресс чеснок, лук, оливковое масло и сок лайма, пробить до однородности.
Из мякоти арбуза вынуть все косточки, нарезать кубиками, положить в блендер к овощной смеси и снова пробить. Добавить ранее отложенные огурцы и болгарский перец, посолить по вкусу и дать настояться в течение 5-7 минут. Каждую порцию украсить 2-3 небольшими кусочками сыра фета.
Узбекский холодный суп чалоп
Фото - © Марина Володько / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кефир – 3 стакана,
- Редис – большой пучок,
- Огурцы – 2 шт.,
- Чеснок – 1 зубчик,
- Петрушка, укроп, кинза – по 1 пучку,
- Базилик – несколько веточек,
- Лимонный сок – 2 ст. л.
В оригинальном рецепте вместо кефира используется катык – сквашенное жирное молоко. Если вам удалось его достать, на 1,5 стакана катыка нужно взять 1,5 стакана воды и хорошо перемешать. Если катыка под рукой нет – подойдет кефир высокой жирности.
Огурцы вымыть, срезать кожицу и накрошить кубиками или соломкой. Редис накрошить соломкой (можно использовать терку для корейской моркови).
Измельчить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком и протереть в ступке, чтобы зелень пустила сок.
Соединить все ингредиенты, посолить по вкусу и дать холодному супу настояться в течение 20-30 минут в прохладном месте.
Холодник – литовский суп со свеклой
Фото - © Дмитрий Сакретарев / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Свекла– 2 шт среднего размера,
- Кефир – 900 мл.,
- Вода – 1 стакан,
- Сметана – 100 г,
- Огурцы – 3 шт.,
- Яйца – 3 шт.
- Зеленый лук, укроп – по вкусу.
Промыть свеклу, отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить и нарезать кубиками, накрошить огурцы (если кожура слишком плотная, ее лучше срезать). Измельчить зелень, смешать все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу.
В отдельной кастрюле соединить кефир, воду и сметану, добавить к овощной смеси и оставить в холодильнике на полчаса. Подавать с зеленью.
Окрошка в восточном стиле с васаби
Фото - © Racool_studio/Freepik.com
Ингредиенты:
- Квас – 1,5 л.,
- Говядина – 400 г,
- Огурцы – 2 шт.,
- Редис – пучок,
- Консервированный зеленый горошек – 3 ст. л.
- Яйца – 5 шт.,
- Отварной картофель – 4 шт.,
- Сметана – 3 ст. л.,
- Зеленый лук, укроп – по вкусу,
- Рыбный соус – 1 ч. л.
- Васаби – 50 г,
- Лимонный сок – 1 ч. л.
Говядину отварить до мягкости, в бульон можно добавить половинку репчатого лука, черный перец горошком, лавровый лист. Когда отварная говядина остынет, нарезать кубиками 0,5-0,8 см.
Сварить яйца вкрутую, очистить. Два желтка перетереть в ступке с рыбным соусом и васаби, остальные яйца нарезать кубиками. Также нарезать отварной картофель, зелень и огурцы. Редис измельчить на крупной терке.
Соединить говядину, яйца, огурцы, картошку, зелень, редис, зеленый горошек, ввести лимонный сок. Тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике в течение часа.
Залить квасом, добавить в каждую тарелку перетертые желтки с васаби и подавать со сметаной.
Свекольник – холодный суп русской кухни
Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт. крупных,
- Вода – 2 л.,
- Уксус – 1 ст. л.,
- Сахар – 1 ст. л.,
- Яйцо – 4 шт.,
- Огурцы – 3 шт.,
- Сметана – 200 г,
- Укроп, зеленый лук, соль – по вкусу.
Промыть свеклу, обернуть фольгой и запечь в духовке до готовности (при температуре 180 градусов – около 1 часа). Остудить, очистить, натереть на крупной терке, залить водой, добавить сахар и уксус, затем отварить в течение 5 минут. После остывания свекольный «бульон» оставить в холодильнике на час.
Отварить яйца, остудить, очистить от кожуры и нарезать на половинки.
Промыть огурцы (если кожица толстая – срезать ее), накрошить кубиками. Мелко нарезать зеленый лук и укроп, перемешать с огурцами.
Соединить все ингредиенты и подавать к столу, добавив в каждую тарелку сметану (при желании сметану можно заменить кефиром).