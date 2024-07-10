Гаспачо, чалоп и холодник: 6 рецептов холодного супа на лето

В материале РИАМО собрали шесть рецептов полезных и легких в приготовлении холодных супов из разных кухонь мира.

Гаспачо испанский классический Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори Ингредиенты: Помидоры – 5 шт.,

Огурцы – 4 шт.,

Перец болгарский – 3 шт.,

Лук – 1 шт.,

Масло оливковое – 5 ст. л.,

Уксус винный красный – 4 ст. л.,

Петрушка – 1 пучок,

Томатный сок – по вкусу,

Чеснок – 1-2 зубчика,

Черствый белый хлеб – 2-3 ломтика. Чеснок пропустить через пресс. Черствый хлеб накрошить и перетереть в ступке с чесноком и солью, добавить оливковое масло, хорошо перемешать и оставить настаиваться на 1,5-2 часа. Лук нарезать кубиками и залить уксусом на 10-20 минут. Помидоры слегка надрезать крест-накрест, залить кипятком, через 1-2 минуты слить воду и снять кожицу, затем нарезать кубиками.

Болгарский перец нарезать на половинки, удалить семена, смазать маслом и запечь в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут. Когда перец остынет, снять с него кожицу и нарезать на небольшие кусочки. Овощи и зелень поместить в блендер, перетереть до однородности, закинуть лук и хлебно-чесночную смесь и снова хорошенько пробить на небольших оборотах. Получившуюся смесь залить томатным соком, добавить соль по вкусу и поместить в холодильник на 2-3 часа. Подавать с мелко нарезанной зеленью, можно украсить суп веточками базилика, сельдерея, кусочками томатов или болгарского перца.

Освежающий гаспачо с арбузом и фетой Фото - © Francesco Perre / Фотобанк Лори Ингредиенты: Арбуз – 500 г,

Огурец – 1 шт. среднего размера,

Перец болгарский – 1 шт. крупный,

Оливковое масло – 2 ст. л.,

Сыр фета – 100 г,

Лайм – 1 шт.,

Зеленый лук, чеснок – по вкусу. Из лайма выжать сок. Огурцы и болгарский перец нарезать мелкими кубиками, около третьей части того и другого отложить в миску, остальное поместить в чашу блендера. Добавить в чашу пропущенный через пресс чеснок, лук, оливковое масло и сок лайма, пробить до однородности. Из мякоти арбуза вынуть все косточки, нарезать кубиками, положить в блендер к овощной смеси и снова пробить. Добавить ранее отложенные огурцы и болгарский перец, посолить по вкусу и дать настояться в течение 5-7 минут. Каждую порцию украсить 2-3 небольшими кусочками сыра фета.

Узбекский холодный суп чалоп Фото - © Марина Володько / Фотобанк Лори Ингредиенты: Кефир – 3 стакана,

Редис – большой пучок,

Огурцы – 2 шт.,

Чеснок – 1 зубчик,

Петрушка, укроп, кинза – по 1 пучку,

Базилик – несколько веточек,

Лимонный сок – 2 ст. л. В оригинальном рецепте вместо кефира используется катык – сквашенное жирное молоко. Если вам удалось его достать, на 1,5 стакана катыка нужно взять 1,5 стакана воды и хорошо перемешать. Если катыка под рукой нет – подойдет кефир высокой жирности. Огурцы вымыть, срезать кожицу и накрошить кубиками или соломкой. Редис накрошить соломкой (можно использовать терку для корейской моркови). Измельчить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком и протереть в ступке, чтобы зелень пустила сок. Соединить все ингредиенты, посолить по вкусу и дать холодному супу настояться в течение 20-30 минут в прохладном месте.

Холодник – литовский суп со свеклой Фото - © Дмитрий Сакретарев / Фотобанк Лори Ингредиенты: Свекла– 2 шт среднего размера,

Кефир – 900 мл.,

Вода – 1 стакан,

Сметана – 100 г,

Огурцы – 3 шт.,

Яйца – 3 шт.

Зеленый лук, укроп – по вкусу. Промыть свеклу, отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить и нарезать кубиками, накрошить огурцы (если кожура слишком плотная, ее лучше срезать). Измельчить зелень, смешать все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. В отдельной кастрюле соединить кефир, воду и сметану, добавить к овощной смеси и оставить в холодильнике на полчаса. Подавать с зеленью.

Окрошка в восточном стиле с васаби Фото - © Racool_studio/Freepik.com Ингредиенты: Квас – 1,5 л.,

Говядина – 400 г,

Огурцы – 2 шт.,

Редис – пучок,

Консервированный зеленый горошек – 3 ст. л.

Яйца – 5 шт.,

Отварной картофель – 4 шт.,

Сметана – 3 ст. л.,

Зеленый лук, укроп – по вкусу,

Рыбный соус – 1 ч. л.

Васаби – 50 г,

Лимонный сок – 1 ч. л. Говядину отварить до мягкости, в бульон можно добавить половинку репчатого лука, черный перец горошком, лавровый лист. Когда отварная говядина остынет, нарезать кубиками 0,5-0,8 см. Сварить яйца вкрутую, очистить. Два желтка перетереть в ступке с рыбным соусом и васаби, остальные яйца нарезать кубиками. Также нарезать отварной картофель, зелень и огурцы. Редис измельчить на крупной терке. Соединить говядину, яйца, огурцы, картошку, зелень, редис, зеленый горошек, ввести лимонный сок. Тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике в течение часа. Залить квасом, добавить в каждую тарелку перетертые желтки с васаби и подавать со сметаной.