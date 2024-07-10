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Гаспачо, чалоп и холодник: 6 рецептов холодного супа на лето

Шпаргалки

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

В материале РИАМО собрали шесть рецептов полезных и легких в приготовлении холодных супов из разных кухонь мира.

Гаспачо испанский классический

Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Помидоры – 5 шт.,
  • Огурцы – 4 шт.,
  • Перец болгарский – 3 шт.,
  • Лук – 1 шт.,
  • Масло оливковое – 5 ст. л.,
  • Уксус винный красный – 4 ст. л.,
  • Петрушка – 1 пучок,
  • Томатный сок – по вкусу,
  • Чеснок – 1-2 зубчика,
  • Черствый белый хлеб – 2-3 ломтика.

Чеснок пропустить через пресс. Черствый хлеб накрошить и перетереть в ступке с чесноком и солью, добавить оливковое масло, хорошо перемешать и оставить настаиваться на 1,5-2 часа.

Лук нарезать кубиками и залить уксусом на 10-20 минут.

Помидоры слегка надрезать крест-накрест, залить кипятком, через 1-2 минуты слить воду и снять кожицу, затем нарезать кубиками.
Болгарский перец нарезать на половинки, удалить семена, смазать маслом и запечь в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут. Когда перец остынет, снять с него кожицу и нарезать на небольшие кусочки.

Овощи и зелень поместить в блендер, перетереть до однородности, закинуть лук и хлебно-чесночную смесь и снова хорошенько пробить на небольших оборотах.

Получившуюся смесь залить томатным соком, добавить соль по вкусу и поместить в холодильник на 2-3 часа. Подавать с мелко нарезанной зеленью, можно украсить суп веточками базилика, сельдерея, кусочками томатов или болгарского перца.

Освежающий гаспачо с арбузом и фетой

Фото - © Francesco Perre / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Арбуз – 500 г,
  • Огурец – 1 шт. среднего размера,
  • Перец болгарский – 1 шт. крупный,
  • Оливковое масло – 2 ст. л.,
  • Сыр фета – 100 г,
  • Лайм – 1 шт.,
  • Зеленый лук, чеснок – по вкусу.

Из лайма выжать сок. Огурцы и болгарский перец нарезать мелкими кубиками, около третьей части того и другого отложить в миску, остальное поместить в чашу блендера. Добавить в чашу пропущенный через пресс чеснок, лук, оливковое масло и сок лайма, пробить до однородности.

Из мякоти арбуза вынуть все косточки, нарезать кубиками, положить в блендер к овощной смеси и снова пробить. Добавить ранее отложенные огурцы и болгарский перец, посолить по вкусу и дать настояться в течение 5-7 минут. Каждую порцию украсить 2-3 небольшими кусочками сыра фета.

Узбекский холодный суп чалоп

Фото - © Марина Володько / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Кефир – 3 стакана,
  • Редис – большой пучок,
  • Огурцы – 2 шт.,
  • Чеснок – 1 зубчик,
  • Петрушка, укроп, кинза – по 1 пучку,
  • Базилик – несколько веточек,
  • Лимонный сок – 2 ст. л.

В оригинальном рецепте вместо кефира используется катык – сквашенное жирное молоко. Если вам удалось его достать, на 1,5 стакана катыка нужно взять 1,5 стакана воды и хорошо перемешать. Если катыка под рукой нет – подойдет кефир высокой жирности.

Огурцы вымыть, срезать кожицу и накрошить кубиками или соломкой. Редис накрошить соломкой (можно использовать терку для корейской моркови).

Измельчить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком и протереть в ступке, чтобы зелень пустила сок.

Соединить все ингредиенты, посолить по вкусу и дать холодному супу настояться в течение 20-30 минут в прохладном месте.

Холодник – литовский суп со свеклой

Фото - © Дмитрий Сакретарев / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Свекла– 2 шт среднего размера,
  • Кефир – 900 мл.,
  • Вода – 1 стакан,
  • Сметана – 100 г,
  • Огурцы – 3 шт.,
  • Яйца – 3 шт.
  • Зеленый лук, укроп – по вкусу.

Промыть свеклу, отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить и нарезать кубиками, накрошить огурцы (если кожура слишком плотная, ее лучше срезать). Измельчить зелень, смешать все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу.

В отдельной кастрюле соединить кефир, воду и сметану, добавить к овощной смеси и оставить в холодильнике на полчаса. Подавать с зеленью.

Окрошка в восточном стиле с васаби

Racool_studio

Фото - © Racool_studio/Freepik.com

Ингредиенты:

  • Квас – 1,5 л.,
  • Говядина – 400 г,
  • Огурцы – 2 шт.,
  • Редис – пучок,
  • Консервированный зеленый горошек – 3 ст. л.
  • Яйца – 5 шт.,
  • Отварной картофель – 4 шт.,
  • Сметана – 3 ст. л.,
  • Зеленый лук, укроп – по вкусу,
  • Рыбный соус – 1 ч. л.
  • Васаби – 50 г,
  • Лимонный сок – 1 ч. л.

Говядину отварить до мягкости, в бульон можно добавить половинку репчатого лука, черный перец горошком, лавровый лист. Когда отварная говядина остынет, нарезать кубиками 0,5-0,8 см.

Сварить яйца вкрутую, очистить. Два желтка перетереть в ступке с рыбным соусом и васаби, остальные яйца нарезать кубиками. Также нарезать отварной картофель, зелень и огурцы. Редис измельчить на крупной терке.

Соединить говядину, яйца, огурцы, картошку, зелень, редис, зеленый горошек, ввести лимонный сок. Тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике в течение часа.

Залить квасом, добавить в каждую тарелку перетертые желтки с васаби и подавать со сметаной.

Свекольник – холодный суп русской кухни

Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 шт. крупных,
  • Вода – 2 л.,
  • Уксус – 1 ст. л.,
  • Сахар – 1 ст. л.,
  • Яйцо – 4 шт.,
  • Огурцы – 3 шт.,
  • Сметана – 200 г,
  • Укроп, зеленый лук, соль – по вкусу.

Промыть свеклу, обернуть фольгой и запечь в духовке до готовности (при температуре 180 градусов – около 1 часа). Остудить, очистить, натереть на крупной терке, залить водой, добавить сахар и уксус, затем отварить в течение 5 минут. После остывания свекольный «бульон» оставить в холодильнике на час.

Отварить яйца, остудить, очистить от кожуры и нарезать на половинки.

Промыть огурцы (если кожица толстая – срезать ее), накрошить кубиками. Мелко нарезать зеленый лук и укроп, перемешать с огурцами.

Соединить все ингредиенты и подавать к столу, добавив в каждую тарелку сметану (при желании сметану можно заменить кефиром).