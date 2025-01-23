Эксперты рассказали, как правильно составить расписку о передаче денег в долг

Юристы уверяют, что давать деньги в долг намного спокойнее и надежнее, если составить расписку. Специалисты рассказали, как правильно оформить такой документ и что делать, если вам отказываются возвращать долг, сообщает «Секрет фирмы» .

По закону, при передаче суммы более 10 тысяч рублей между физлицами должна быть составлена письменная расписка. Она не только подтверждает факт передачи денежных средств, но и гарантирует их возврат в определенный срок и на определенных условиях.

Заверять расписку у нотариуса не нужно, а вот при передаче крупных сумм лучше составить подробный договор займа и заверить его нотариально, посоветовал адвокат Евгений Гавриков. По его словам, писать расписку желательно от руки, а не распечатывать, так как в случае спора будет проще установить лицо, подписавшее документ.

Расписку в передаче денежных средств пишут в свободной форме, при этом важно указать следующую информацию: дату и время составления документа, данные о заемщике и займодавце, включая ФИО и паспортные данные, сумму и валюту передаваемых в долг денег цифрами и прописью, сам факт передачи средств, срок их возврата, а также ответственность за невыполнение обязательств по возврату (например, пени) и проценты за пользование займом (при наличии).

Гавриков посоветовал сделать копию или фото паспорта заемщика и сохранить электронный чек о передаче денег — по мнению юриста, безопаснее всего давать в долг безналичным способом. Если наличные деньги были сняты в банке, то нужно сохранить банковский чек.

Если в расписке не указан срок возврата средств, то, по закону, их необходимо вернуть в течение 30 дней с момента просьбы от займодавца, которую нужно направить официально в письменной форме ценным письмом или телеграммой, отметил эксперт.

Как рассказала адвокат Марина Николаенко, если в расписке не прописано условие о выплате процентов, то заем до 100 тысяч рублей по закону считается беспроцентным, а за большую сумму можно получить процент по ключевой ставке ЦБ. Аналогично можно взыскать и процент за просрочку долга, даже если в расписке это не оговорено.

В случае отказа в возврате долга и обращения в суд важно, чтобы в расписке не было ошибок, а также уложиться в срок исковой давности — три года. Он отсчитывается с момента наступления просрочки или с момента истечения 30 дней после официальной просьбы о возврате.