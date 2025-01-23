Эксперты рассказали, как правильно составить расписку о передаче денег в долг
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Юристы уверяют, что давать деньги в долг намного спокойнее и надежнее, если составить расписку. Специалисты рассказали, как правильно оформить такой документ и что делать, если вам отказываются возвращать долг, сообщает «Секрет фирмы».
По закону, при передаче суммы более 10 тысяч рублей между физлицами должна быть составлена письменная расписка. Она не только подтверждает факт передачи денежных средств, но и гарантирует их возврат в определенный срок и на определенных условиях.
Заверять расписку у нотариуса не нужно, а вот при передаче крупных сумм лучше составить подробный договор займа и заверить его нотариально, посоветовал адвокат Евгений Гавриков. По его словам, писать расписку желательно от руки, а не распечатывать, так как в случае спора будет проще установить лицо, подписавшее документ.
Расписку в передаче денежных средств пишут в свободной форме, при этом важно указать следующую информацию: дату и время составления документа, данные о заемщике и займодавце, включая ФИО и паспортные данные, сумму и валюту передаваемых в долг денег цифрами и прописью, сам факт передачи средств, срок их возврата, а также ответственность за невыполнение обязательств по возврату (например, пени) и проценты за пользование займом (при наличии).
Гавриков посоветовал сделать копию или фото паспорта заемщика и сохранить электронный чек о передаче денег — по мнению юриста, безопаснее всего давать в долг безналичным способом. Если наличные деньги были сняты в банке, то нужно сохранить банковский чек.
Если в расписке не указан срок возврата средств, то, по закону, их необходимо вернуть в течение 30 дней с момента просьбы от займодавца, которую нужно направить официально в письменной форме ценным письмом или телеграммой, отметил эксперт.
Как рассказала адвокат Марина Николаенко, если в расписке не прописано условие о выплате процентов, то заем до 100 тысяч рублей по закону считается беспроцентным, а за большую сумму можно получить процент по ключевой ставке ЦБ. Аналогично можно взыскать и процент за просрочку долга, даже если в расписке это не оговорено.
В случае отказа в возврате долга и обращения в суд важно, чтобы в расписке не было ошибок, а также уложиться в срок исковой давности — три года. Он отсчитывается с момента наступления просрочки или с момента истечения 30 дней после официальной просьбы о возврате.