Эксперты рассказали, как эффективно бороться с крысами

Россиянам посоветовали капканы и клеевые ловушки для борьбы с крысами

Крысы способны причинить значительный вред человеку — они переносят различную заразу, грызут имущество и могут нападать на домашних животных. Несмотря на это, есть проверенные методы борьбы с грызунами-вредителями, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во-первых, при противостоянии крысам стоит расставить капканы в местах их появлений — возле нор, вдоль стен или возле источников пищи. Однако при таком плане необходимо убедиться, что ловушка не причинит вред людям и домашним животным.

Также действенный вариант — клеевые ловушки, которые содержат ядовитые приманки или специальное вещество, прилипающее к лапкам и телу. Здесь важно соблюдать инструкции и рекомендации производителя. Распылять аэрозоли имеет смысл в местах, где крысы наиболее активны, а сами средства требуют регулярного применения.

В местах, где крысы появляются часто, можно применять ультразвуковые отпугиватели: их волны неприятны для животных и заставляют покинуть территорию.