Эксперты ответили, почему россиян заставляют платить с помощью QR-кода

После введения санкций россиянам вновь пришлось адаптироваться к тому, что необходимо носить с собой банковские карты. В настоящее время бизнес активно стремится приучить покупателей к совершению онлайн-платежей с использованием QR-кодов. Эксперты рассказали, зачем это делается и кто от этого выигрывает, сообщает АБН24 .

Опция оплаты покупок с помощью QR-кода появилась в России еще в 2022 году, когда перестали функционировать некоторые мобильные сервисы. Сначала эта возможность была доступна только в интернет-магазинах, но сейчас покупатели могут расплатиться телефоном почти на каждой кассе. Более того, нередко обращения со стороны продавцов становятся настойчивыми — многие даже требуют от клиента использовать этот метод.

Основная мотивация торговых точек, предпочитающих QR-коды вместо обычной банковской карты, связана с эквайринговыми комиссиями. Каждая сделка обременяет бизнес частью суммы в виде процентов банку, однако при оплате через QR-код эта величина существенно меньше — всего 0,4–0,7%. Хотя разница кажется незначительной, по словам бизнес-консультанта Магдалены Кузнецовой, при крупных объемах продаж это может позволить бизнесу сэкономить сотни тысяч рублей.

Кроме того, оплата через QR-коды считается достаточно безопасной. Как рассказала старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Галина Платунина, данный метод повышает уровень защищенности сделок.

Тем не менее, настойчивость продавцов является серьезной проблемой. По мнению юриста Лидии Нуждиной, не следует терпеть давление на кассе. Продавец обязан предоставить возможность оплатить товары с использованием национальных платежных инструментов или наличными, согласно статье 16.1 Закона «О защите прав потребителей».