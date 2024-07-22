Эксперты объяснили, почему меры поддержки рождаемости в РФ эффективны лишь отчасти

Российским властям нужно адаптировать действующие меры, способствующие увеличению рождаемости, в зависимости от нужд семей из регионов с разным уровнем экономического развития, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад о демографической политике экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Люди, которые живут в аграрных областях, краях и республиках, нуждаются в выплатах материальных средств, а также немонетарной помощи. Семьям из промышленных регионов в качестве мотивации к рождению детей необходимо увеличение заработков и более низкие цены на квартиры и дома.

В России есть и постиндустриальные области, края и республики. В них с каждым годом увеличивается количество домохозяйств, численность которых всего один человек. Стимулировать рождаемость в таких регионах вряд ли получится с помощью любой государственной поддержки.

В докладе экспертов ЦМАКП отмечается, что действующие сейчас меры увеличения рождаемости в РФ эффективны лишь отчасти. Чтобы такая государственная политика приносила плоды в будущем, нужно адаптировать помощь под потребности разных типов семей и показатели того, насколько экономически развит регион.

Ранее стало известно, что в России предложили создать федеральное пособие для людей с детьми. Депутат Мосгордумы Людмила Стебанкова считает, что такая выплата должна даваться всем семьям, вне зависимости от уровня дохода.