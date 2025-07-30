Эксперты объяснили, могут ли переписки с ИИ стать доказательством в суде

Эксперты рассказали, что переписки с искусственным интеллектом могут быть использованы в суде как косвенные доказательства, если соблюдены процессуальные нормы, комментируя заявление главы OpenAI Сэма Альтмана, сообщает «Секрет фирмы» .

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что переписки пользователей с нейросетями, включая ChatGPT, не защищены юридически и могут быть предоставлены правоохранительным органам по запросу. По его словам, если пользователь окажется фигурантом уголовного дела, следствие может запросить у разработчиков записи диалогов для поиска доказательств. Альтман отметил, что считает такую практику неправильной, однако специальных законов, защищающих тайну переписки с ИИ, пока нет.

В США ChatGPT хранит удаленные диалоги на серверах до 30 дней, а при включенной опции — дольше. Компания может предоставить логи по запросу правоохранителей, а сотрудники OpenAI используют переписки для настройки модели и выявления нарушений.

Руководитель направления GenAI Axenix Александр Стрельников пояснил, что диалоги с ИИ ничем не отличаются от переписки в соцсетях, которую уже используют в судах как доказательства. Директор по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев добавил, что переписка с ИИ может свидетельствовать о намерениях пользователя совершить противоправные действия.

В России логи переписок с ИИ также могут быть использованы в суде, но с рядом ограничений. Юрист Мирза Чирагов отметил, что такие данные могут быть представлены как косвенные доказательства, если подтверждена их подлинность и соблюдены процессуальные нормы. Судебный эксперт Антон Палюлин уточнил, что для принятия переписки с ИИ в качестве доказательства необходимо нотариальное заверение или экспертиза цифровых следов, а также законное получение данных.

Эксперты подчеркнули, что российским правоохранителям сложно получить логи ChatGPT из-за отсутствия обмена данными с OpenAI и хранения информации за рубежом. Однако при использовании российских нейросетей или локальных интеграций такие данные могут быть доступны при соблюдении всех юридических процедур.