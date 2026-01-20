Эксперты объяснили, когда работодатель может снизить зарплату сотруднику

Работодатель может уменьшить зарплату, если сокращаются необязательные выплаты, такие как премии и бонусы, но не имеет права снижать оклад и регулярные надбавки, пояснила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» .

На российском рынке труда некоторые компании стали использовать термин «тактическая нищета» для обоснования сокращения премий и бонусов сотрудникам. Руководство объясняет снижение выплат нестабильной экономикой и финансовыми трудностями.

Яковлева отметила, что работодатель вправе урезать только те выплаты, которые считаются необязательными по внутренним документам компании. К ним относятся надбавки за выполнение плана или достижение определенных целей. Если сотрудник не выполнил необходимые показатели, его могут законно лишить этих надбавок.

Однако оклад и регулярные базовые надбавки, которые выплачивались ежемесячно, работодатель не имеет права уменьшать, даже если ссылается на сложное финансовое положение. В случае незаконного удержания выплат сотрудник может обратиться в суд или трудовую инспекцию. По словам специалиста, по жалобе работника у компании могут запросить бухгалтерские документы для проверки обоснованности сокращения выплат.

Если при приеме на работу сотруднику обещали фиксированную премию, а затем перестали ее выплачивать, важно изучить локальные нормативные акты компании. Если таких документов нет, но премия выплачивалась регулярно, работодатель обязан продолжать выплаты. В случае отказа сотрудник может добиться компенсации через суд.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подчеркнула, что сокращение бонусов под предлогом «тактической нищеты» приводит к снижению прибыли и стагнации компании, а не к улучшению ее финансового положения.

