Эксперты: новый порядок воспитания детей после развода снизит разногласия родителей

В Госдуме предложили ввести институт совместного воспитания детей после развода, предусматривающий создание графика проживания ребенка с родителями. Эксперты считают, что инициатива может быть полезна при условии индивидуального подхода и поддержки со стороны специалистов, сообщает MIR24.TV .

В Государственной думе рассматривается законопроект о введении института совместного воспитания детей после развода. Новый порядок предполагает составление графика проживания ребенка с каждым из родителей или заключение соглашения об условиях воспитания. Суд будет рассматривать необходимость совместного воспитания до определения места жительства ребенка.

Адвокат Артем Багдасарян отметил, что инициатива своевременна, поскольку после развода один из родителей, чаще всего отец, часто оказывается отстранен от воспитания. По его словам, дети нуждаются в обоих родителях для полноценного развития. Законопроект закрепляет равные права родителей на участие в жизни ребенка, а также предусматривает внедрение медиации и участие детских психологов для снижения конфликтов.

Среди преимуществ нововведения эксперт выделил структурирование порядка общения с ребенком и учет реальных обстоятельств жизни родителей. Однако Багдасарян обратил внимание на сложности в реализации: без должной подготовки судей и специалистов инициатива может остаться формальностью. Кроме того, возможны конфликты при исполнении соглашений и риск использования закона для давления в спорах о детях.

Клинический и семейный психолог Татьяна Чернякова подчеркнула, что совместное проживание может быть полезно для психологического здоровья ребенка, если оба родителя активно участвуют в его жизни. Она отметила, что дети, потерявшие контакт с одним из родителей, часто сталкиваются с чувством брошенности и проблемами с самооценкой. Однако психолог предупредила, что для детей младшего возраста постоянные перемещения могут вызвать стресс и дезориентацию, а такой формат лучше подходит подросткам, если они сами участвуют в принятии решения.