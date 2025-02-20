Эксперты назвали лучшие крепленые и сладкие вина России

сегодня в 14:39

Объявлены лучшие крепленые и сладкие вина российского производства по версии экспертов «Винного гида России», сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Специалисты исследовали более 30 наименований крепленых и некоторые наименования сладких вин. Среди них напитки от крымских, краснодарских, ростовских и дагестанских производителей.

Эксперты назвали лучшим коллекционным крепленым вином «Портвейн Крымский» от «Солнечной Долины». Напиток получил один из высших баллов, близкий к 90-балльной планке.

Лучшим сладким вином «позднего сбора» была признана Aroma от «Винодельни Криница». Напиток также высоко оценили эксперты. Он получил 89 баллов.

Эксперты утонили, что данные вина соответствуют стандарту органолептики Роскачества.

Кроме того, лучшими марочными винами стали «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри», «Массандра. Каберне Екатерины Десертное», а лучшими ординарными — «Коктебель. Мускат Янтарный», «Кагор Тамани», «Порто Солнечной Долины».

Ранее стало известно, что Россия ввезла из Евросоюза минимальный объем вина с 2004 года. При этом отмечается, что Италия больше всех стран в ЕС поставляет вино в РФ.