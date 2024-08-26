Эксперты: французы отнеслись равнодушно к задержанию Павла Дурова

Российский адвокат Сергей Жорин в беседе с «Инфо 24» прокомментировал отношений французской общественности к нашумевшему в России задержанию создателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа. По словам эксперта, французы не очень заинтересовались этой новостью.

«В Европе все в основном пользуются WhatsApp, может быть Viber, еще какими-то другими мессенджерами, Telegram там не очень популярен», — сказал журналистам Жорин.

Французские зрители и читатели не увидели в этом событий политической подоплеки, они скорее обсуждают его в духе «русский миллиардер, что-то с ним случилось», также подчеркивает эксперт. Его точку зрения разделяет адвокат в сфере международного права Дмитрий Литвинский.

Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему могут предъявить обвинения в торговле наркотиками и международном терроризме. В понедельник днем МИД Франции отказался от любых комментариев в связи с этой новостью.