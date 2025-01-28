Эксперт заявил, что аномальное тепло зимой связано с подрывом «Северных потоков»

Климатолог Николай Терешонок предположил, что аномально теплая погода в январе может быть связана с подрывом «Северных потоков».

«Кроме Эль-Ниньо (явление, при котором экваториальная зона Тихого океана нагревается до 3 градусов больше, чем обычно - ред.), немалую роль оказала ситуация с „Северными потоками“», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, этот газ вызвал в десятки, а то и в сотни раз более выраженный парниковый эффект, чем углекислый газ.

Терешонок добавил, что некоторые специалисты сомневаются, что объемы выбросов этого газа способны привести к таким последствиям, однако сам он с этим мнением не согласен.

На газопроводах «Северный поток» произошли взрывы 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности преднамеренной диверсии.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, кто мог повредить газопроводы, с улыбкой заявил: «Вы, конечно».