Эксперт заявил, что аномальное тепло зимой связано с подрывом «Северных потоков»
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Климатолог Николай Терешонок предположил, что аномально теплая погода в январе может быть связана с подрывом «Северных потоков».
«Кроме Эль-Ниньо (явление, при котором экваториальная зона Тихого океана нагревается до 3 градусов больше, чем обычно - ред.), немалую роль оказала ситуация с „Северными потоками“», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, этот газ вызвал в десятки, а то и в сотни раз более выраженный парниковый эффект, чем углекислый газ.
Терешонок добавил, что некоторые специалисты сомневаются, что объемы выбросов этого газа способны привести к таким последствиям, однако сам он с этим мнением не согласен.
На газопроводах «Северный поток» произошли взрывы 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности преднамеренной диверсии.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, кто мог повредить газопроводы, с улыбкой заявил: «Вы, конечно».