Эксперт Захаров: пропавшие в тайге Усольцевы могли пережить зиму
Сохраняется небольшой шанс того, что семья Усольцевых, пропавшая полгода назад в горной тайге Красноярского края во время турпохода, могла остаться жива. Об этом рассказал пятикратный чемпион СССР по альпинизму, президент Красноярской краевой федерации альпинизма, столбист Николай Захаров, сообщает ТАСС.
Эксперт предположил, что Усольцевы могли спрятаться от непогоды в охотничьих сторожках в Кутурчинском Белогорье и перезимовать там. Подобные случаи раньше уже происходили. Однако шанс выжить у семьи был небольшой.
«Были случаи, когда в Красноярском крае люди выживали в избушках, в сторожках. Такой шанс есть, пусть и небольшой», — отметил Захаров.
Ранее стало известно, что масштабные поиски семьи Усольцевых могут возобновиться к маю. Спасатели и волонтеры ждут схода снега. Однако эксперты отмечают, что шансов найти семью очень мало.
Семья Усольцевых в составе мужа, жены и пятилетней дочери пропала 28 сентября в горно-таежной местности в Кутурчинском белогорье. Они отправились в поход и не вернулись.
