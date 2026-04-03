Эксперт Захаров: пропавшие в тайге Усольцевы могли пережить зиму

Сохраняется небольшой шанс того, что семья Усольцевых, пропавшая полгода назад в горной тайге Красноярского края во время турпохода, могла остаться жива. Об этом рассказал пятикратный чемпион СССР по альпинизму, президент Красноярской краевой федерации альпинизма, столбист Николай Захаров, сообщает ТАСС .

Эксперт предположил, что Усольцевы могли спрятаться от непогоды в охотничьих сторожках в Кутурчинском Белогорье и перезимовать там. Подобные случаи раньше уже происходили. Однако шанс выжить у семьи был небольшой.

«Были случаи, когда в Красноярском крае люди выживали в избушках, в сторожках. Такой шанс есть, пусть и небольшой», — отметил Захаров.

Ранее стало известно, что масштабные поиски семьи Усольцевых могут возобновиться к маю. Спасатели и волонтеры ждут схода снега. Однако эксперты отмечают, что шансов найти семью очень мало.

Семья Усольцевых в составе мужа, жены и пятилетней дочери пропала 28 сентября в горно-таежной местности в Кутурчинском белогорье. Они отправились в поход и не вернулись.

