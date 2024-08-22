Эксперт: взрослые супруги могут мотивировать друг друга на спорт

Диетолог и ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, как супругам, которые давно в браке, вместе сохранять физическое здоровье. По ее словам, муж с женой могут поддерживать и мотивировать друг друга, сообщает RuNews24.ru .

Супруги могут начать спортивную жизнь с самых незначительных нагрузок — прогулки в парке и зарядки.

«Когда это покажется незначительным и сформируется привычка, можно переходить к более активным занятиям. Это могут быть как групповые занятия, так и индивидуальные в спортзале. Тут нужно исходить из своих интересов и ценностей», — отметила Круглова.

Активность в зрелом возрасте зависит от прежнего образа жизни и его физической активности, но в целом советы ничем не отличаются от рекомендаций для молодежи: начинать с малого и постепенно увеличивать физнагрузки.