Эксперт Воронин объяснил, как мошенники обманывают детей в играх

Руководитель Воронин: схемы обмана детей в играх строятся на покупке валюты

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал, что мошенники выманивают деньги у детей через онлайн-игры, предлагая выгодные сделки с игровой валютой, сообщает RT .

По словам Воронина, злоумышленники часто используют онлайн-игры для кражи денег, так как детей проще убедить перевести средства.

«В качестве предлога чаще всего используется возможность покупки внутриигровой валюты по более выгодным условиям, чем в приложении игры/на официальном сайте. Также злоумышленники могут предложить купить игровой аккаунт», — рассказал Воронин.

После этого ребенка просят перевести деньги на указанную карту или по номеру телефона, зачастую с использованием телефона родителей.

«Следует отметить, что злоумышленники активно применяют социальную инженерию, потому неподготовленный к такому общению ребенок может довольно быстро поддаться на уговоры и перевести деньги, следуя инструкциям мошенников», — добавил Воронин.

Эксперт посоветовал заранее объяснять детям, как действуют такие схемы, и обсуждать возможные риски.

«Также дети должны знать, что ни в коем случае нельзя использовать телефоны родителей для перевода денежных средств, совершения самостоятельных покупок и так далее», — заключил он.

