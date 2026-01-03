Эксперт: Украина останется на грани энергетического блэкаута до конца зимы

Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украина будет балансировать на грани энергетического блэкаута как минимум до конца зимы, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до 2 тыс. мегаватт мощностей. По его словам, даже в морозы это дало ощутимый эффект.

Однако, по его мнению, в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы — начала марта.

Ранее столица Украины Киев оказалась погружена в темноту в результате масштабного воздействия на объекты энергетической инфраструктуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.