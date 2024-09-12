Эксперт Тарасов: после 40 лет можно освоить IT-профессию, но есть нюанс

После 40 лет вполне можно освоить профессию айтишника, но нужно задаться целью и соблюдать дисциплину. Кроме того, важно для себя уяснить, что данная специализация подходит не всем, сообщил РИАМО руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

«После 40 вполне можно освоить профессию айтишника. Для работы в IT требуются специфические знания и навыки, усидчивость и внимание к деталям. Если это вас не пугает, то возраст 40+ может стать отличным временем для освоения новой специальности, если задаться целью и соблюдать дисциплину», — сказал Тарасов.

По его словам, сегодня можно с уверенностью утверждать, что освоить новую профессию реально практически в любом возрасте.

«Прежде чем выбирать программирование как сферу для развития, важно понять, действительно ли вам интересно это направление деятельности. Несмотря на растущую популярность, оно подходит далеко на всем», — предупредил эксперт.

Тарасов отметил, что сфера информационных технологий является одной из самых популярных как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Она занимает пятое место в рейтинге самых востребованных в Москве и насчитывает более 40 тыс. вакансий в столичной базе. А с учетом того, что технологии будут только развиваться, айтишники разных уровней нужны будут всегда.

«В частности, высок спрос на инженеров компьютерной обработки информации, экспертов в области информатики и вычислительной техники. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. Кроме того, компании активно нанимают веб-дизайнеров и тестировщиков. Специалисты этой отрасли зарабатывают до 350 тыс. рублей», — рассказал специалист.

Он пояснил, что раньше люди жили в парадигме «школа — институт — работа» и представить, что человек может отойти от своей специальности, было довольно сложно. Но сейчас все больше кандидатов хотят следовать тренду «обучение через всю жизнь».

«По нашей статистике, чаще всего сменить профессию хотят мужчины в 37 лет. Но есть и кандидаты до 30 и старше 50 лет, которые хотят быстро переобучиться и выйти на рынок труда готовыми специалистами», — заключил Тарасов.

День программиста отмечается в России с 2009 года. Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 12 сентября. День программиста — веский повод поблагодарить за работу специалистов, без которых невозможно представить современный мир.