Эксперт спрогнозировал продолжительность и темы прямой линии с Путиным в 2025 г

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году может продлиться до 5 часов и привлечь внимание миллионов россиян, сообщает NEWS.ru .

Эксперт отметил, что эфир традиционно вызывает большой интерес и служит важным каналом коммуникации между гражданами и руководством.

Щербаченко пояснил, что продолжительность прямой линии в 2025 году может составить от 4,5 до 5 часов. Он добавил, что для обработки обращений будет использоваться отечественный искусственный интеллект GigaChat от «Сбера», который уже применялся в 2024 году.

Среди главных тем предстоящей прямой линии эксперт выделил специальную военную операцию, социальную политику, рост цен, экономическую ситуацию и международные отношения. Щербаченко также предположил, что в рамках эфира могут быть затронуты вопросы переговоров с США, отношений с Китаем, ЕС и другими странами.

Более 1 млн обращений к президенту прислали россияне в штаб Народного фронта в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 19 декабря. Больше всего вопросов поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

