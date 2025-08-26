Эксперт Семенов: ограничения Google по приложениям снизят риски мошенничества

Ужесточение политики Google в отношении приложений усложнит работу мошенников и должно привести к снижению распространения вредоносного софта, сообщил РИАМО генеральный директор компании Ray App, эксперт в области мобильных приложений и цифровых сервисов Иван Семенов.

Ранее портал 9to5Google сообщил, что Google анонсировала новые меры, запрещающие установку приложений от непроверенных разработчиков на Android. Нововведение коснется не только Google Play, где подобные меры уже действуют с 2023 года, но и альтернативных магазинов приложений, а также APK-файлов, устанавливаемых вручную. Таким образом Google расширяет систему контроля над источниками программного обеспечения.

«Если говорить в целом о снижении уровня мошенничества, то да — в странах, где смартфоны идут с Google-платформой, это может реально снизить риски. Даже сейчас на всех смартфонах есть настройка, которая по умолчанию активна: все приложения, даже не из Google Play, отправляются на проверку в Google, и, если есть подозрение, система выдает предупреждение», — рассказал Семенов.

Он добавил, что новый запрет — это развитие той же политики, только в более жесткой форме.

«Если раньше было предупреждение, то теперь будут прямые ограничения. Для мошенников это усложнит работу, хотя они безусловно изобретательны и предугадать их действия сложно. Но общее распространение вредоносного софта должно снизиться», — констатировал эксперт.