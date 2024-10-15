Эксперт считает, что трудовых мигрантов стоит обучать на территории России

В России обсуждается введение оргнабора для трудовых мигрантов, и Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, поделился своим мнением об этой инициативе.

Минтруд предлагает организовать обучение и медицинское обследование мигрантов в их родной стране, что освободит российских работодателей от этих обязательств. Однако Поставнин указывает, что подобные попытки уже предпринимались, но не увенчались успехом, поскольку стимулов для внедрения системы не было.

«Десять лет назад по просьбе администрации Таджикистана мы готовили эту систему экспорта трудовых ресурсов. Мы расписали все, а они не стали ее внедрять. Потому что стимула нет, люди и так едут. И получается, что как только они к нам приезжают, все их проблемы становятся нашими — они работают у нас, живут у нас», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Поставнин убежден, что стране необходима другая система управления миграцией — на территории России. Он предложил создать сеть из отечественных организаций, куда мигранты могли бы обратиться за помощью.

Эксперт также указал на проблемы, связанные с безвизовым режимом, и призвал к «адаптации» мигрантов путем создания для них мотивации к интеграции. Поставнин подчеркнул, что иностранные специалисты уже вносят значительный вклад в экономику России, и расходы на бесплатные языковые курсы могут быть оправданы, так как это поможет избежать изоляции мигрантов и их укоренения в собственных культурах.