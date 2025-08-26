Эксперт считает, что новые правила Google осложнят жизнь честным разработчикам

Ограничения Google затронут не только мошенников, но и добросовестных разработчиков: часть утилит может исчезнуть с рынка, а пользователям придется мириться с новыми ограничениями, сообщил РИАМО генеральный директор компании Ray App, эксперт в области мобильных приложений и цифровых сервисов Иван Семенов.

«Да, честным разработчикам станет сложнее: придется делать больше шагов для распространения приложений, пользователи будут сталкиваться с ограничениями и снижением удобства. Возможно, часть функционала просто исчезнет с рынка. Но предугадать, насколько жестко это будет реализовано, сложно», — сказал Семенов.

Он отметил, что вероятно, правила будут корректироваться, чтобы не блокировать все подряд.

«Тут много нюансов. Есть, например, технологии рутирования (root — получение полного доступа к системе телефона — ред.), которые Google Play не допускает. Программы для этого распространяются как отдельные приложения. Для многих пользователей это важный функционал, но официально его не будет. Или взять утилиты вроде измерителей уровня Wi-Fi. В Google Play их ограничивают, поэтому разработчики выкладывают такие программы вне официального стора», — поделился эксперт.

Семенов уточнил, что с одной стороны, они не мошенники, но Google не может гарантировать безопасность таких приложений, не зная, что внутри.

Ранее СМИ писали, что Google запретит устанавливать на Android приложения непроверенных разработчиков. Таким образом Google расширяет систему контроля над источниками программного обеспечения.