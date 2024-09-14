Эксперт: с 1 октября некоторым категориям работников повысят зарплату

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что с 1 октября часть работников госучреждений ожидает увеличение зарплаты на 5,1%, пишет РИА Новости .

Это коснется федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств.

По словам эксперта, в этом году не будут индексировать зарплату федеральным государственным служащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Госдумы.

По данным онлайн-сервиса hh.ru, ведущими профессиями в аспекте роста зарплат стали водители, промоутеры и специалисты технической поддержки. В сравнении с 2023 годом предложения по жалованьям для этих категорий специалистов увеличились на 48–64%.