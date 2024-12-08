Эксперт рассказала, о чем следует помнить при выборе новогоднего подарка

Создатель бренда новогоднего декора и подарков Мария Морева рассказала, что новогодний подарок для близких и коллег необязательно должен быть дорогим, главное — это то, какие чувства он вызывает, сообщает «Вечерняя Москва».

«Подумайте, что вызовет эмоции радости, от чего у человека будут гореть глаза. Именно тогда вы попадете в самое сердце, и ваш подарок запомнится надолго», — посоветовала Морева.

Она подчеркнула, что не стоит стремиться дарить только «нужные» и «полезные» подарки. Также неэтично вручать неупакованные подарки, так как сам процесс распаковки вызывает приятное чувство предвкушения.

По словам эксперта, еще не следует в качестве новогоднего подарка дарить одежду, обувь и украшения, косметические и антивозрастные средства, духи, средства личной гигиены и кухонную технику.

Для коллег лучше выбрать что-то универсальное, например, стильные офисные принадлежности или качественный блокнот. Еще качестве подарка можно преподнести набор чая или кофе, который поднимет настроение в офисе.

Для детей в Новый год важную роль играет внимание. Интересные игрушки, книги с красочными картинками или наборы для творчества стимулируют их воображение и способствуют развитию, заключила Морева.

Новый год — праздник, когда подарки получать приятно всем, особенно если это действительно сюрприз от Деда Мороза. Несколько вариантов подарков для родителей, близких, друзей и коллег собрали в материале РИАМО.