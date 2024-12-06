Что подарить на Новый год 2025 родителям, коллегам, близким и друзьям

Что подарить на Новый год родителям и родственникам Фото - © Freepik.com Новый год – праздник, когда подарки получать приятно всем, особенно если это действительно сюрприз от Деда Мороза. Конечно, если ваши близкие не любят неожиданностей, то подарок лучше согласовать. А если все-таки хочется порадовать и удивить, то стоит вспомнить об увлечениях своих родителей, бабушек, дедушек и других близких родственников или обратить внимание на то, чего им не хватает в доме. Например, родителям можно подарить утяжеленное одеяло, под которым приятнее спать, или красивую скатерть для праздничного стола, еще какие-то «приятности» для дома, которые сам себе человек вряд ли купит, а в подарок с удовольствием примет. Для родственников можно рассмотреть и такие варианты, как электронный семейный фотоальбом, увлажнитель воздуха, масла или соли для ванной, шахматы, нарды, что-то для рыбалки или дачи в зависимости от увлечений родных. Подойдут принадлежности для бани, массажеры для ног или глаз, ретроигрушки, возможно, и проигрыватель для виниловых пластинок. Пожилым родственникам можно подарить умные часы, подписку на журнал или газету, коллекционную серию книг, поход в спа-салон, курс по рукоделию или кулинарии, мастер-класс по написанию картин, лампу для чтения, электронную книгу или билет на интересную экскурсию.

Что подарить на Новый год коллегам Фото - © Freepik.com Коллег может быть много, а может быть всего пара. Кроме того, бюджет перед Новым годом всегда ограничен, поэтому, скорее всего, на эту категорию подарков средств будет меньше. Стоит выбирать что-то недорогое, но полезное. Можно подарить термокружку, какой-то сувенир с символом года, набор для чая и кофе, удобный коврик для мыши, канцелярские принадлежности. Можно всему коллективу подарить пробковую доску для хранения на ней общих фотографий и воспоминаний из жизни офиса. Подойдут антистресс игрушки, зарядки, настольные вентиляторы, закладки для книг, перчатки для сенсорного экрана, подставки под телефон или ароматические свечи. Главное, учитывать пожелания и увлечения коллег, можно создать вишлист, чтобы каждый смог внести в него свои предпочтения, и сразу обговорить стоимость подарков, чтобы никого не ставить в неловкую ситуацию.

Что подарить на Новый год друзьям Фото - © Freepik.com Друзей все мы знаем очень хорошо, и тут можно дать волю фантазии и своему чувству юмора. Но делать это так, чтобы потом не извиняться за свой слишком «позитивный» презент весь следующий год. Для друзей можно выбирать подарок, исходя из их профессии или опираясь на хобби, которым вы вместе увлекаетесь. Если ваша подруга любит вязать, то не стоит ей дарить электронную книгу, а любитель путешествий не оценит теплый домашний плед, ему скорее подойдет деревянная карта, на которой он сможет отмечать места, где уже побывал. Можно подарить сертификат на какой-нибудь мастер-класс, набор для выращивания комнатных растений, набор бокалов или для приготовления коктейлей, пижаму или футболку с общей фотографией. Можно рассмотреть билеты на концерт и пойти на него вместе, подарочную карту, кружку с изображениями или надписями, понятными только вам. Кроме того, можно креативно подойти к вручению подарков, удивить друзей и сделать Новый год для них по-настоящему теплым праздником.

Что подарить на Новый год второй половинке Фото - © Freepik.com Подарок для своей второй половинки может быть очень личным. Ведь кого еще можно знать лучше, чем того, кто каждый день рядом. Можно дарить и любимый парфюм, и белье, и ароматические масла для массажа. Порадует и подписка на онлайн-сервисы для совместных просмотров любимых фильмов, билеты для совместного похода в театр, ювелирные украшения и сертификаты для обучения верховой езде или в гончарную мастерскую. Еще можно устроить новогодний романтический ужин, создать мини-фильм о своей паре, заказать (или написать самому) стихи и записать их. А для вручения подарка можно придумать целый квест, а в качестве вопросов выбрать факты и даты из вашей совместной жизни.