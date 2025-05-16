Эксперт рассказала, какой летний месяц самый выгодный для отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июль, сообщает РИА Новости .

По ее словам, это связано с большим количеством рабочих дней в этом месяце.

Она пояснила, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период.

Согласно данным сервиса, самым популярным летним месяцем для отпуска среди россиян является июль, его выбирают 40%. При этом 32% предпочитают отдыхать в августе, а 25% - в июне.

Ранее сообщалось, что россияне массово едут в отпуск в Иран. Стоимость туров, проживание и питание в исламской республике гораздо ниже, чем в Турции, ОАЭ и даже Сочи.