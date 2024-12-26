Эксперт рассказала, как онлайн-корпоративы влияют на командный дух

Дистанционные корпоративы становятся нормой, а не исключением. Этот тренд появился в период пандемии, а сейчас в условиях удаленной работы и глобальной цифровизации HR-отделы все чаще переходят на онлайн-формат мероприятий. Об этом сообщила РИАМО HR-бизнес-партнер КГ PROGRESS, эксперт в сфере управления персоналом Екатерина Зеленкова.

«Виртуальные корпоративы стали важным инструментом для поддержания связи в условиях удаленной работы. Они позволяют сотрудникам, находящимся на расстоянии, почувствовать себя частью команды, а также устраняют географические барьеры», — объяснила Зеленкова.

Онлайн-мероприятия изменили саму природу взаимодействия. Важно не только содержание, но и атмосфера: игры, конкурсы и общение. Когда сотрудники могут расслабиться и раскрыться в таком формате, корпоративы онлайн могут быть не менее эффективными, чем традиционные. Однако есть и минусы — такие мероприятия не могут заменить живое общение, и сотрудники могут ощущать дистанцированность.

«Онлайн-мероприятия имеют свои недостатки. Когда человек сидит за экраном, не видит эмоций собеседников и не чувствует настоящего тепла команды, это может снизить качество взаимодействия. Но правильно организованные онлайн-мероприятия с элементами командообразования могут восполнить эту нехватку», — отметила эксперт.

Чтобы онлайн-корпоратив оказался успешным и укрепил командный дух, Екатерина рекомендует следовать нескольким простым советам:

Сделайте мероприятие интерактивным. Включите сотрудников в процесс — чем больше участников будут активными, тем лучше.

Организуйте виртуальные командные игры и конкурсы. Это поможет сотрудникам почувствовать себя частью команды, даже находясь на расстоянии.

Не забывайте о перерывах. Дайте возможность сотрудникам отдохнуть и пообщаться неформально, чтобы снизить напряжение.

При правильном подходе онлайн-мероприятия могут стать отличным инструментом для поддержания командного духа и связи внутри коллектива, независимо от физического расстояния между сотрудниками.