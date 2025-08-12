Эксперт рассказала, как нужно питаться во время рабочего дня

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова заявила, что перекусы фастфудом во время работы в офисе могут отрицательно сказаться на продуктивности работника, сообщает RT .

В связи с этим, в рацион необходимо добавлять функциональные продукты — белки, клетчатку, витамины и минералы. Так, например, включить в рацион хлеб, который даст чувство насыщения за счет пищевых волокон, а также держать под рукой полезные альтернативы печенью и бутербродам.

«Они дольше сохраняют чувство сытости, поддерживают стабильный уровень энергии и помогают избежать резких скачков сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто работает в условиях ненормированного графика», — считает эксперт.

Также она добавила, что вместо сладкого батончика можно съесть функциональные хлебцы, которые будут более полезны для организма.

Помимо этого, офисным работникам рекомендуется обратить внимание на состав продуктов и избегать тех, где содержится много сахара, консервантов и трансжиров.