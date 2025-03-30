Эксперт рассказала, как мошенники могут использовать СНИЛС

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова предупредила россиян о том, что СНИЛС могут использовать в мошеннических схемах, сообщает « Прайм ».

С помощью этого документы нельзя украсть чужие деньги, однако СНИЛС злоумышленники могут использовать для получения доступа к чужому аккаунту на «Госуслугах» и узнать там информацию о доходах, задолженности и другую информацию.

При этом, авторизовавшись на чужих «Госуслугах», злоумышленники могут попасть и на другие сайты.

«Пока владелец аккаунта не сменит пароль, мошенники успеют оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт ФНС на свои счета», — рассказала эксперт.

Ранее депутаты Госдумы единогласно поддержали закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества. Действия мошенников будут пресекать с помощью комплекса мер.