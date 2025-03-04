Эксперт рассказал о влиянии разрешения полиции свободно входить в дома нелегалов

С 5 марта в России сотрудникам полиции разрешат свободно заходить в дома нелегальных мигрантов, подлежащих выдворению из страны. При этом силовикам дадут право использовать различные технические средства. О том, какой эффект это может оказать, РИАМО объяснил адвокат Вадим Багатурия.

Новый режим контроля за пребыванием иностранных граждан на территории России будет усилен с 5 марта 2025 года. Начиная с этого дня, сотрудники полиции будут иметь право беспрепятственно заходить в места проживания иностранцев, подлежащих высылке из страны.

Также в документе говорится, что силовики смогут запрашивать у госорганов и иностранных властей информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за мигрантами. Кроме того, правоохранители получат доступ о данных банковских счетов и об операциях с денежными средствами.

«Набор столь серьезных полномочий расширит возможности российских правоохранителей по контролю за миграцией и борьбе с ее нелегальными проявлениями. Отчасти я даже наблюдаю в этих поправках некоторый дисбаланс в части равенства всех граждан перед законом, поскольку мигранты в данном случае станут более уязвимыми по сравнению с местными жителями», — прокомментировал новые меры Багатурия.

Он отметил, что от такой диспропорции есть вероятность появления коррупционной составляющей.