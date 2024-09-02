Эксперт рассказал, когда лучше собирать грибы в Подмосковье осенью

Собирать грибы в Подмосковье можно будет уже в конце сентября-начале октября. Об этом « Москве 24 » рассказал автор научпоп-канала Дмитрий Тихомиров.

В данный момент грибов в лесах Московской области немного. Чаще всего можно встретить подосиновик — он растет на востоке региона.

Чтобы появилось больше грибов, жара должна смениться прохладной погодой и осадками. Дождь должен идти хотя бы несколько дней подряд. Примерно через две недели после этого начнут появляться грибы.

«Грибы могут пойти в конце сентября, даже начале октября», — считает Тихомиров.

В этот период появятся белые и рыжики. Чтобы найти их, придется отправиться на восток Московской области.

Ранее в Подмосковье зафиксировали увеличение популяции редких грибов. Такое явление сигнализирует о том, что ценные экосистемы в регионе хорошо охраняются.