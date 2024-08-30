В Подмосковье зафиксировали увеличение популяции редких грибов

В ходе работ по инвентаризации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также мониторинга объектов животного и растительного мира для ведения Красной книги Московской области в трех городских округах обнаружены несколько новых местообитаний грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«В заказнике „Коренные ельники Шаховского лесничества“ были впервые выявлены ежовик коралловидный, паутинник фиолетовый, млечник древесинный и леоция студенистая. В Одинцовском городском округе, в заказнике „Леса серебряноборского лесничества“, было найдено в одном местообитании более 20 плодовых тел ежовика коралловидного, а в Ленинском округе был зафиксирован молодой дубовик крапчатый», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ежовик коралловидный — гриб необычной формы, напоминающий коралл. Этот гриб обитает на пнях и валежнике лиственных пород: осины, дуба, березы. Он встречается небольшими группами по 3-5 плодовых тел. Плодовые тела образуются с июля по сентябрь, но не ежегодно.

Паутинник фиолетовый занесен в Красную Книгу Московской области, как редкий вид (3-я категория). Этот гриб трудно спутать с каким-либо другим из-за яркого фиолетового цвета.

Уникальность млечника древесинного в том, что это растение-симбионт, его мицелий образует единую систему с корнями елей. Название грибу дали из-за выделяющегося на разрезе «молочка», которое на воздухе приобретает розоватый оттенок.

Леотия студенистая, или колпачок студенистый, растет группами, образуя иногда кустистые пучки, с середины июля до середины сентября. Шляпка гриба асимметричная, иногда ямчатая, с завернутыми краями, оливкового цвета с желтоватым или бурым оттенком.

Дубовик крапчатый — гриб из рода боровиковых, и похож на обыкновенный боровик. Его часто путают с опасными сородичами — ядовитыми сатанинским грибом и боровиком Ле Галь.

«Обнаружение новых местообитаний охраняемых видов и рост их популяций — свидетельство хорошего состояния охраняемых в регионе ценных экосистем», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.